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SpaceX успешно запустила ракету со спутниками

Этот старт для компании стал первым после сентябрьского провала, когда ракета взорвалась вместе с израильским коммуникационным спутником

С калифорнийского космодрома Ванденберг сегодня около 09:54 (20:54 мск) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками, передает портал Spaceflight Now.

Нынешний старт — первый после сентябрьского (был намечен на 2 сентября 2016 года и завершился аварией), по итогам которого ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию.

Он несколько раз откладывался и в результате оказался успешным — вывел на земную орбиту 10 космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.

Предыдущая ракета взорвалась во время заправки примерно за восемь минут до запуска девяти двигателей, в результате был утрачен израильский коммуникационный спутник AMOS-6.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

SpaceX успешно запустила ракету со спутниками

Этот старт для компании стал первым после сентябрьского провала, когда ракета взорвалась вместе с израильским коммуникационным спутником

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