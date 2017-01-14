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Фийон стал кандидатом от правоцентристов на президентских выборах

Первый тур выборов во Франции назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая

Французская правоцентристская партия «Республиканцы» официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй пройдет 7 мая.

В ноябре 2016 года Фийон одержал убедительную победу в ходе партийных праймериз над мэром города Бордо Аленом Жюппе, считавшимся ранее фаворитом предвыборной гонки в стане правоцентристов.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Фийон стал кандидатом от правоцентристов на президентских выборах

Первый тур выборов во Франции назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая

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