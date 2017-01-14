Меркель собирается пригласить Трампа на переговоры всемирного масштаба

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласить избранного президента США Дональда Трампа на переговоры с другими странами по решению мировых экономических проблем, передает Bloomberg.

«Я твердо убеждена, что у нас есть больше преимуществ в партнерстве, когда мы действуем сообща, чем тогда, когда все мы стараемся решить наши проблемы самостоятельно», — заявила глава ФРГ.

По ее словам канцлера, члены G20 должны прийти к общему решению, которое способствовало бы преодолению последствий финансового кризиса прошлого десятилетия. Поэтому, пояснила Меркель, ее правительство будет добиваться конструктивного диалога с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее «Известия» писали о том, что немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений Европы и США.

В тексте доклада Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) и ведомства по охране конституции (БФФ) утверждается, что Россия якобы на протяжении многих лет оказывает влияние на страны Евросоюза.