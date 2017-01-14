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Германские спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений Европы и США

В докладе Федеральной разведывательной службы и Ведомства по охране Конституции ФРГ указано, что Москва якобы пытается обострить социальные конфликты

Фото: Getty Images/Sean Gallu

Спецслужбы Германии обвинили Москву в якобы намеренном подрыве отношений между Евросоюзом и США, указано в тексте доклада Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) и Ведомства по охране Конституции (БФФ) для правительства республики.

Как сообщает издание Spiegel, в документе утверждается, что Россия якобы на протяжении многих лет оказывает влияние на страны Евросоюза.

«Москва намеренно пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты. Россия также стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США», — указано в тексте доклада.

В начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге, что заявления германских СМИ о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в ФРГ являются «бреднями».

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Германские спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений Европы и США

Германские спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений Европы и СШАВ докладе Федеральной разведывательной службы и Ведомства по охране Конституции ФРГ указано, что Москва якобы пытается обострить социальные конфликты

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