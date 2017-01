«Бубновый туз», а там будет видно

Воистину, если бы этой истории не было, ее следовало бы выдумать и положить в основу политического триллера в духе Фредерика Форсайта и Тома Клэнси. На протяжении последних лет АНБ, ЦРУ и другие американские спецслужбы внедряли системы слежки с целью достижения односторонних преимуществ для Америки и обеспечения американского влияния в различных регионах мира. Теперь те же спецслужбы в своем совместном докладе утверждают, что США сами стали жертвой спецопераций в киберпространстве, направленных на то, чтобы «подорвать общественное доверие к демократическим процедурам в США, скомпрометировать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон», а также «повысить шансы Трампа на выборах». Авторство этих спецопераций приписывается российским спецслужбам.

Данные утверждения разделяют уходящий президент США Барак Обама, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, ведущие сенаторы и конгрессмены, авторы The Washington Post, The New York Times и других изданий, комментаторы канала CNN и многие другие влиятельные лица. Имеются, конечно, и скептики, но они в явном меньшинстве, и их мнение тонет в бурном потоке официального негодования.

В адвокатской практике уместен принцип, сформулированный еще Декартом: «Подвергай все сомнению». Нередко бывает, что «железобетонные» доказательства, собранные следствием, рассыпаются, подобно гнилому пню, при их критическом анализе. В случае доклада американских спецслужб выясняется, что он не содержит ничего, кроме деклараций и оценочных суждений.

Спецслужбы утверждают, что доказательства у них имеются, но они содержатся в закрытом варианте доклада, имеющего высшую степень секретности. Нам остается только поверить им на слово. Или не поверить. В основу своих выводов авторы кладут две предпосылки. Согласно первой из них, российское руководство желало победы на выборах Дональду Трампу, поскольку тот выступал за сотрудничество с Россией, не выражал энтузиазма по поводу дальнейшего расширения НАТО и планировал отказаться от практики вмешательства США во внутренние дела других государств и организации там «цветных революций».

Согласно второй предпосылке, сайт национального комитета Демократической партии и переписка демократических партийных функционеров стали жертвой хакерских атак, и их содержимое через WikiLeaks попало в СМИ, что не лучшим образом сказалось на электоральных перспективах Хиллари Клинтон. Из этих предпосылок, возможно, самих по себе верных, делается логически некорректный вывод, согласно которому в хакерских атаках виноваты российские спецслужбы, которые якобы действовали по прямому указанию российского президента. С помощью такого нехитрого приема за доказанное выдается то, что еще только предстоит доказать.

Среди юристов бытует поговорка: Is fecit qui prodest — «Сделал тот, кому выгодно». Однако из того, что избрание Трампа, возможно, выгодно России, никак не вытекает, что именно Россия виновата в кибератаках. Ведь избрание Трампа выгодно не только России.

Характерно, что едва ли не треть доклада посвящена деятельности российского телеканала RT и высказываниям его руководителя Маргариты Симоньян, при том что речь идет о вполне легальной и при этом весьма качественной журналистике.

Вдохновленные успехом американские спецслужбы подготовили еще один доклад, основанный на досье некоего агента британской разведки, согласно которому российские спецслужбы собрали на Трампа «сногсшибательный» компромат финансово-сексуального характера и намереваются с его помощью шантажировать будущего президента США. И снова — никаких доказательств. Ну прямо по рецептам «вождя мирового пролетариата»: «вначале налепим «бубнового туза», а затем уже будем разбираться».

Имеет смысл задуматься, с какой целью все это делается. Прежде всего ни для кого не секрет, что представители американского разведывательного сообщества крайне неприязненно относятся к Дональду Трампу. Еще 8 августа прошлого года в газете The New York Times было опубликовано письмо, подписанное 50 виднейшими сотрудниками, отвечавшими за национальную безопасность в период пребывания у власти республиканских администраций — от Ричарда Никсона до Джорджа Буша-младшего. В этом письме безоговорочно утверждалось, что «с точки зрения внешнеполитических перспектив Дональд Трамп не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы стать президентом и верховным главнокомандующим». Несложно предположить, что их взгляды разделяет подавляющее большинство нынешних руководителей американских спецслужб, назначенных демократом Бараком Обамой.

Приход Дональда Трампа на пост президента они считают катастрофой для США и, судя по всему, готовы сделать все возможное для того, чтобы добиться его досрочного ухода. Характерно, что 9 января в газете The Washington Post появилась статья влиятельного обозревателя Ричарда Коэна под заголовком «Как отстранить Трампа от должности». Автор апеллирует к 25-й поправке к конституции США, согласно которой «если вице-президент и большинство высших должностных лиц исполнительных департаментов либо такого другого органа, который конгресс может законом предусмотреть, передают временному президенту сената и спикеру палаты представителей свое письменное заявление о том, что президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности, вице-президент незамедлительно принимает на себя полномочия и обязанности этой должности в качестве исполняющего обязанности президента».

Иными словами, автор фактически предлагает избранному вице-президенту Майку Пенсу и высокопоставленным чиновникам и конгрессменам совершить государственный переворот и отстранить Трампа от власти.

Ричард Коэн понимает, что этого скорее всего не произойдет, а значит, президентство Трампа придется как-то перетерпеть. Но при этом желательно как можно более жестко ограничить свободу маневра избранного президента. Для этого упомянутые доклады спецслужб подходят как нельзя лучше. Трампу дают понять, что, если он и в самом деле попытается наладить конструктивное взаимодействие с Россией, на него обрушится новая волна компромата, еще более жесткого, чем нынешний. И не беда, если этот новый компромат окажется столь же бездоказательным.

От частого повторения в ведущих СМИ даже самые странные утверждения начинают восприниматься как истинные. Таким образом, Трамп оказывается в положении инженера Гарина, который, идя к власти, мечтал изменить все, но в итоге не изменил ничего, зато изменился сам. На своей первой пресс-конференции избранный президент уже согласился с тем, что за кибератаками стоит Россия. И если представить, что Трамп введет против нашей страны новые санкции, все претензии к нему будут немедленно сняты.

Пока же уходящая администрация Барака Обамы делает все возможное, чтобы как можно больше осложнить отношения с Россией и сделать их нормализацию практически нереальной. На человеческом уровне это можно понять: Обаме было крайне обидно упустить победу, которая, как он полагал, лежала у демократов в кармане. Несомненно, что признавать собственные просчеты всегда тяжело.

Куда легче искать «козла отпущения». Однако принимаемые президентом Обамой и его окружением поспешные меры, такие как высылка российских дипломатов и введение новых санкций против России, производят впечатление мелкой политической мести, никак не согласующейся с образом великого президента, который, как надеется Обама, останется от его деятельности в американской истории. Не говоря уже о том, что от этих санкций страдают бизнесмены и простые граждане, ни в коей мере не вовлеченные в шпионско-политические игрища.

Автор — профессор, доктор юридических наук, член Общественной палаты РФ