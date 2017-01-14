СК проводит проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели 19-летнего молодого человека, который упал со смотровой площадки комплекса «Москва-Сити», говорится на сайте СУ СК по Москве.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родственников и очевидцев происшествия.

«По предварительной информации, 19-летний мужчина находился в ресторане башни «Федерация». Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз», — приводит «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.