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СК проводит проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

По предварительным данным, 19-летний мужчина находился в ресторане башни «Федерация»

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели 19-летнего молодого человека, который упал со смотровой площадки комплекса «Москва-Сити», говорится на сайте СУ СК по Москве.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родственников и очевидцев происшествия.

«По предварительной информации, 19-летний мужчина находился в ресторане башни «Федерация». Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз», — приводит «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

СК проводит проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

По предварительным данным, 19-летний мужчина находился в ресторане башни «Федерация»

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