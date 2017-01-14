МЧС предупредило москвичей о дорожном коллапсе из-за непогоды

Глава московского управления МЧС сообщил журналистам, что в ближашие часы в российской столице ожидаются метель, мокрый снег и сильный ветер. По его словам, возможно появление заторов на дорогах, передает «Интерфакс».

ФГБУ «Центральное УГМС» передает, что с 23:00 14 января 2017 года до 11:00 15 января в Москве «ожидается снег, мокрый снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с».

Водителей предупреждают о возможном возникновении заторов на дорогах и увеличении числа дорожно-транспортных происшествий из-за резкого ухудшения видимости.

При усилении ветра спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, а автомобилистам — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими машинами.

Как писали «Известия» накануне, в пятницу из-за снегопада в Москве были отменены около 30 авиарейсов.