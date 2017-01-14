Новая серия «Шерлока» утекла в интернет раньше времени

Файл с четвертой серией британского телесериала «Шерлок» попал в социальные сети раньше, чем должен был появиться в эфире Первого канала, передает DTF.

Причем в интернете серия доступна для просмотра пользователям с озвучкой в версии официального дубляжа, то есть именно в том виде, в котором должна была выйти на Первом канале.

«Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир», — предполагает портал.

Премьера третьего эпизода четвертого сезона была запланирована в ночь на 16 января. Ранее сообщалось, что доля телепросмотра нового «Шерлока» в России стала самой низкой с 2012 года.

Как сообщали «Известия», тизер нового сезона телесериала «Шерлок» появился в сети в начале декабря. Тогда же СМИ предположили, что поклонники сериала смогут увидеть в январе 2017 года сразу три новых серии.