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Москва считает неуместным разглашение формата переговоров по Сирии

Гарантами соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция

Москва считает неуместными заявления о составе участников встречи по Сирии, которая пройдет 23 января в Астане.

«Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом загаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — заявил ТАСС источник. 

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о решении России и Турции пригласить США на переговоры по Сирии.

Гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Москва считает неуместным разглашение формата переговоров по Сирии

Гарантами соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция

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