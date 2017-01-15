Москва считает неуместным разглашение формата переговоров по Сирии

Москва считает неуместными заявления о составе участников встречи по Сирии, которая пройдет 23 января в Астане.

«Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом загаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — заявил ТАСС источник.



Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о решении России и Турции пригласить США на переговоры по Сирии.

Гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция.