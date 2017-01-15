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Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе КМ в Италии

В последний раз россиянки побеждали на Кубке мира в 2015 году

Россиянка Наталья Матвеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в итальянском Тоблахе, сообщает «Спорт-Экспресс».

30-летняя россиянка опередила норвежку Майкен Фаллу на 0,08 секунды, третьей финишировала шведка Ханна Фальк (+2,41).

В последний раз россиянки побеждали на Кубке мира в 2015 году. Тогда Юлия Чекалева выиграла скиатлон в Рыбинске.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе КМ в Италии

В последний раз россиянки побеждали на Кубке мира в 2015 году

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