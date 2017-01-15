Москва отменила почти 40 авиарейсов

В аэропортах российской столицы отменены почти 40 авиарейсов, еще 11 самолетов задержаны, судя по данным на портале «Яндекс.Расписание».

В московском аэропорту Шереметьево статус отмены был присвоен 32 рейсам, статус «задержан» — шести рейсам.

Информация об отмененных и задержанных рейсах по московским аэропортам Внуково и Жуковский на портале не указана.

Ранее «Известия» сообщали, что 13 января из-за погодных условий в столичных аэропортах были отменены около 30 авиарейсов и более 30 задержаны.

По прогнозам синоптиков, на столичный регион обрушится вторая волна мощного снегопада, сообщает РЕН ТВ. В Москве и Московской области ожидается облачная погода, температура опустится до минус 6 градусов мороза.