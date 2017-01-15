В водах близ Ливии затонуло судно со 110 мигрантами

Судно, на котором плыли 110 мигрантов перевернулось в водах близ Ливии, сообщает агентство AP.

После многочасовых поисков были спасены только четыре человека, заявил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.

Инцидент произошел примерно в 50 км от ливийского побережья.

В Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тыс. человек, говорится в статистике приграничного агентства ЕС Frontex. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тыс. человек.