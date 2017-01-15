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Трамп решил начать отношения с Россией с ядерного вопроса

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что лучшей темой для его первой встречи с российским лидером станет ядерная проблема

Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать миссию по ограничению ядерных вооружений с встречи на соответствующую тему с российским лидером Владимиром Путиным, передает Sunday Times.

«В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», — говорится в сообщении газеты.

Как ранее сообщали «Известия», Трамп собирается встретиться с российским лидером вскоре после инаугурации — и, возможно, это будет его первая встреча на международном уровне. Сам политик и представители его переходной команды утверждают, что встреча с Путиным в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Трамп решил начать отношения с Россией с ядерного вопроса

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что лучшей темой для его первой встречи с российским лидером станет ядерная проблема

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