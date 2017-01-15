Семь человек погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Семь человек погибли при столкновении минивэна и грузового автомобиля в Саратовской области, сообщает «РИА Новости».

ДТП произошло на 550-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумовка Петровского района. Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и совершил столкновение с встречным минивэном Toyota.

«В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте», — сказали агентству в пресс-службе регионального главка МВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.