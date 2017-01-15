Принцу Уильяму придется закончить карьеру пилота ради королевской семь

Нынешним летом британский принц Уильям завершит карьеру пилота вертолета скорой помощи и сможет полностью посвятить себя делам королевской семьи, пишет Sunday Times.

Газета сообщает, что по этому поводу в королевской семье были длительные обсуждения, но при этом принц не испытывал «давления сверху» — «он знал, что когда-нибудь наступит момент, когда это станет его жизнью навсегда».

Принц Уильям и его супруга Кейт осенью поселятся в Кенсингтонском дворце, который расположен в западной части Лондона. Предполагается, что их сын — юный принц Джордж — сможет посещать там начальную школу, а его младшая сестра Шарлотта — детский сад.

Уильям оставил военную службу в 2013 году, он — профессиональный пилот военных вертолет, за это время принял участие в 150 поисковых и спасательных операциях.