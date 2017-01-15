Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Длина ракеты составляет всего 9,54 м, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны

Японские специалисты космического агентства (JAXA) провели запуск ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса с космодрома Утиноура, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ракета должна вывести на орбиту коммуникационный спутник TRICOM1 весом 3 кг. Однако сотрудники JAXA были вынуждены прервать полет SS-520 из-за технических неполадок. Спустя некоторое время после запуска перестали поступать данные о состоянии ракеты.

Длина ракеты составляет 9,54 м, диаметр — 52 см, а вес — 2,6 тонны. Общие расходы на конструирование SS-520 не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).

Читайте также:

SpaceX успешно запустила ракету со спутниками

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Длина ракеты составляет всего 9,54 м, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке