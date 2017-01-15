Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Японские специалисты космического агентства (JAXA) провели запуск ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса с космодрома Утиноура, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ракета должна вывести на орбиту коммуникационный спутник TRICOM1 весом 3 кг. Однако сотрудники JAXA были вынуждены прервать полет SS-520 из-за технических неполадок. Спустя некоторое время после запуска перестали поступать данные о состоянии ракеты.

Длина ракеты составляет 9,54 м, диаметр — 52 см, а вес — 2,6 тонны. Общие расходы на конструирование SS-520 не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).