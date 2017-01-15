Турция построила на границе с Сирией и Ираком стену длиной 330 км

Турция завершила возведение бетонной стены длиной 330 км на границе с Сирией и Ираком, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства «Анадолу», ограда была сооружена с целью обеспечения безопасности приграничных районов. На южных рубежах Турции также установили 191 км колючей проволоки.

Данные меры помогли предотвратить более 57 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы и задержать более 424 тыс. человек в 2016 году.