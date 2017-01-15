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Турция построила на границе с Сирией и Ираком стену длиной 330 км

Ограда была сооружена с целью обеспечения безопасности приграничных районов

Турция завершила возведение бетонной стены длиной 330 км на границе с Сирией и Ираком, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства «Анадолу», ограда была сооружена с целью обеспечения безопасности приграничных районов. На южных рубежах Турции также установили 191 км колючей проволоки.

Данные меры помогли предотвратить более 57 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы и задержать более 424 тыс. человек в 2016 году.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Турция построила на границе с Сирией и Ираком стену длиной 330 км

Ограда была сооружена с целью обеспечения безопасности приграничных районов

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