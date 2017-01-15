Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Следователи назвали iPhone возможной причиной крушения египетского аэр

Второй пилот положил на приборную панель в кабине iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами

Следователи, занимающиеся выяснением причин крушения самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем, считают, что причиной катастрофы могло стать использование электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет французская газета Parisien.

По их словам, существует связь между тем, что помощник пилота оставил свои вещи —iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля, — на приборной панели самолета, и сигналами тревоги.

Следователи пришли к выводу о вещах помощника пилота, изучив видеозаписи камер наблюдения в здании аэропорта за то время, пока самолет, впоследствии потерпевший крушение, находился на стоянке.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках правой части окна кабины пилотов», — говорится в сообщении.

По мнению следователей, гаджеты с литиевыми батарейками могли перегреться. В этом они видят гипотетическую «непрямую связь» между присутствием гаджетов в кабине пилотов и авиакатастрофой.

Как ранее писали «Известия», аэробус А320 авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров утром 19 мая 2016 года. Впоследствии выяснилось, что перед падением на борту авиалайнера возникло возгорание.

Сутки спустя обломки самолета были обнаружены в 290 км к северу от Александрии на дне моря. В результате крушения погибли все, кто находился на борту, — 66 пассажиров и членов экипажа.

В середине декабря комиссия по расследованию авиакатастрофы заявила, что следователи нашли на обломках самолета следы взрывчатых веществ.

Читайте также:

Катастрофы и трагедии года

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Следователи назвали iPhone возможной причиной крушения египетского аэр

Второй пилот положил на приборную панель в кабине iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке