Следователи назвали iPhone возможной причиной крушения египетского аэр

Следователи, занимающиеся выяснением причин крушения самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем, считают, что причиной катастрофы могло стать использование электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет французская газета Parisien.

По их словам, существует связь между тем, что помощник пилота оставил свои вещи —iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля, — на приборной панели самолета, и сигналами тревоги.

Следователи пришли к выводу о вещах помощника пилота, изучив видеозаписи камер наблюдения в здании аэропорта за то время, пока самолет, впоследствии потерпевший крушение, находился на стоянке.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках правой части окна кабины пилотов», — говорится в сообщении.

По мнению следователей, гаджеты с литиевыми батарейками могли перегреться. В этом они видят гипотетическую «непрямую связь» между присутствием гаджетов в кабине пилотов и авиакатастрофой.

Как ранее писали «Известия», аэробус А320 авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров утром 19 мая 2016 года. Впоследствии выяснилось, что перед падением на борту авиалайнера возникло возгорание.

Сутки спустя обломки самолета были обнаружены в 290 км к северу от Александрии на дне моря. В результате крушения погибли все, кто находился на борту, — 66 пассажиров и членов экипажа.

В середине декабря комиссия по расследованию авиакатастрофы заявила, что следователи нашли на обломках самолета следы взрывчатых веществ.