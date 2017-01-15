Дутерте пригрозил ввести на Филиппинах военное положение

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг собственное заявление о том, что в стране не может быть введено военное положение из-за масштабных проблем с наркоторговлей, передает Reuters.

По словам филиппинского лидера, он вполне может ввести на Филиппинах военное положение — в том случае, если проблемы с распространением наркотиков станут «очень серьезными».

Дутерте также добавил, что если он примет такое решение, то никто не сможет его остановить, включая Верховный суд Филиппин и парламент страны.

Филиппинский лидер утверждает, что проблемы с наркотиками так или иначе затронули 4 млн жителей страны. Дутерте считает, что в борьбе против наркоторговли хороши практически все средства, и от него как от президента ждут решительных мер на этот счет.

Как ранее писали «Известия», ООН раскритиковала методы борьбы Дутерте с наркоторговцами, и в ответ на этот президент Филиппин пригрозил сжечь организацию.