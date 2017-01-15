Московские аэропорты отменили 36 авиарейсов из-за мокрого снега

По данным на 01.20 воскресного утра, в столичных аэропортах отменены 36 авиарейсов и задержаны 12 вылетов, следует из данных на интернет-портале «Яндекс.Расписание».

Девять авиарейсов задержаны и шесть отменены в аэропорту Домодедово, 30 отмен и три задержки — в Шереметьево.

Судя по онлайн-табло на сайтах аэропортов Внуково и Жуковский, там отмененных и задержанных рейсов нет.

Напомним, ранее «Известия» писали о том, что в Москве в ночь с субботы на воскресенье ожидался мокрый снег с метелью, а также сильные порывы ветра. Утром 15 января погодные условия остались прежними.

Предыдущая схожая ситуация была 13 января: тогда в столичных аэропортах из-за погодных условий пришлось отменить около 30 авиарейсов и столько же задержать.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье на сегодня облачную погоду и обильный снегопад, а также температуру 6 градусов мороза.