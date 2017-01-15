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Штаб Трампа может поменять место проведения регулярных брифингов

По данным Esquire, эти меры рассматриваются из-за враждебного отношения американских СМИ к республиканцу

Переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа выбирает другое место для проведения регулярных брифингов пресс-службы Белого дома из-за враждебного отношения СМИ к республиканцу. Об этом сообщила в субботу электронная версия журнала Esquire.

По словам представителя переходного штаба Трампа Шона Спайсера, который назначен будущим пресс-секретарем Белого дома, решение на этот счет еще не принято, однако рассматриваются варианты о проведении брифингов в конференц-центре на столичной площади Лафайетт или в здании рядом с резиденцией главы государства.

«Интерес к президенту Дональду Трампу очень велик. Вопрос заключается в том, достаточно ли пространства в помещении с 49 местами?.. Есть ли возможность позволить присоединиться большему числу средств массовой информации, именно это мы и обсуждаем», — пояснил Шон Спайсер.

В свою очередь источник издания отметил, что вопрос о переносе места проведения брифингов был поставлен из-за враждебного отношения американских СМИ к республиканцу.

Дональд Трамп негативно отреагировал на публикацию CNN краткого изложения так называемого секретного досье, в котором говорится, что Россия якобы собирает компрометирующие сведения на избранного президента США. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается сбором компромата, и у Москвы нет таких сведений ни о республиканце Дональде Трампе, ни о его сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Штаб Трампа может поменять место проведения регулярных брифингов

По данным Esquire, эти меры рассматриваются из-за враждебного отношения американских СМИ к республиканцу

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