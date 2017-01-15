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В команде Трампа опровергли его планы на первую встречу с Путиным

Представитель избранного президента США заявил, что новость в британских СМИ о его встрече с Путиным в Рейкьявике не соответствует действительности

Представитель избранного президента США Дональда Трампа выступил с опровержением появившегося в СМИ сообщения о том, что после инаугурации первой встречей политика станет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в исландском Рейкьявике, передает Bloomberg.

В команде Трампа заявили, что эта информация является «стопроцентной ложью».

Как писали «Известия», ранее в СМИ с подачи издания Sunday Times появились сообщения о том, что сразу после инаугурации, которая запланирована на 20 января, Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов мировой политики — и состоится эта встреча в Рейкьявике.

Кроме того, сообщалось, что Трамп считает необходимым первым делом обсудить с российским лидером ядерный вопрос: «В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», — написала Sunday Times.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

В команде Трампа опровергли его планы на первую встречу с Путиным

Представитель избранного президента США заявил, что новость в британских СМИ о его встрече с Путиным в Рейкьявике не соответствует действительности

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