В команде Трампа опровергли его планы на первую встречу с Путиным

Представитель избранного президента США Дональда Трампа выступил с опровержением появившегося в СМИ сообщения о том, что после инаугурации первой встречей политика станет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в исландском Рейкьявике, передает Bloomberg.

В команде Трампа заявили, что эта информация является «стопроцентной ложью».

Как писали «Известия», ранее в СМИ с подачи издания Sunday Times появились сообщения о том, что сразу после инаугурации, которая запланирована на 20 января, Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов мировой политики — и состоится эта встреча в Рейкьявике.

Кроме того, сообщалось, что Трамп считает необходимым первым делом обсудить с российским лидером ядерный вопрос: «В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», — написала Sunday Times.