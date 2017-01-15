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Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Москве

До 16 часов в столичном регионе сохранится ветер с порывами 15 м/с

Действие штормового предупреждения, объявленного накануне в столичном регионе, продлено до 16 часов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

«До 16 часов в Москве и ТиНАО, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель», — приводит ТАСС слова представителя метеослужбы.

Он пояснил, что сейчас в столичном регионе столбики термометров поднялись до минус 2 градусов, что почти на 8 градусов выше средней суточной температуры. При этом в ночь на 16 января температура начнет снижаться.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Москве

До 16 часов в столичном регионе сохранится ветер с порывами 15 м/с

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