Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Москве

Действие штормового предупреждения, объявленного накануне в столичном регионе, продлено до 16 часов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

«До 16 часов в Москве и ТиНАО, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель», — приводит ТАСС слова представителя метеослужбы.

Он пояснил, что сейчас в столичном регионе столбики термометров поднялись до минус 2 градусов, что почти на 8 градусов выше средней суточной температуры. При этом в ночь на 16 января температура начнет снижаться.