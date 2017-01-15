В Домодедово пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком

Пассажирский самолет Ан-148 перед вылетом из московского аэропорта Домодедово в Саратов столкнулся с погрузчиком в субботу днем. Об этом сообщил источник в экстренных службах.



«Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком», — приводит «Интерфакс» сообщение источника.

По его словам, у воздушного судна был поврежден предкрылок, никто не пострадал в результате инцидента. Пассажиров эвакуировали с борта, самолет был заменен.

Эта информация пока не была официально подтверждена.