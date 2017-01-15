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По факту гибели людей в ДТП под Саратовом возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Volvo, выехавшего на встречную полосу

Уголовное дело возбуждено по факту гибели семи человек в ДТП в Петровском районе Саратовской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Как передает «Лента.Ру», сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузового автомобиля Volvo, который выехал на встречную полосу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на 550-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка. По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и в результате столкнулся с минивэном Toyota. Жертвами ДТП стали семь граждан СНГ.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

По факту гибели людей в ДТП под Саратовом возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Volvo, выехавшего на встречную полосу

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