Саночник Павличенко завоевал первенство этапа Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко завоевал первенство этапа Кубка мира по санному спорту, который прошел латвийской Сигулде.

По итогам двух попыток спортсмен продемонстрировал результат 1 минута 35,715 секунды. При этом в первой попытке россиянин показал рекорд трассы – 47,837 секунды, передает ТАСС.

Второе место занял еще один российский саночник Роман Репилов (+0,141 секунды). На третьем месте находится австриец Вольфганг Киндль (+0,252).

В общем зачете Кубка мира лидирует Репилов (547 очков), на второй строчке — Павличенко (515).