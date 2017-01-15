Шведский боксер Баду Джек ударил судью во время поединка

Шведский боксер, чемпион мира во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Баду Джек во время боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом случайно ударил судью.

После окончания одного из раундов поединка, который прошел в Нью-Йорке в ночь на 15 января, рефери Артур Мерканте-младший попытался развести спортсменов по углам ринга, но удар Баду Джека, который боксер собирался нанести сопернику левой рукой, пришелся в подбородок судьи. После этого арбитр начал падать, но боксер успел удержать его, передает «Лента.Ру».



Бой между Баду Джек и Джеймсом Дигейлом завершился ничьей. В активе шведского боксера 20 побед (12 — нокаутом), одно поражение, три ничьи. На счету его британского соперника 23 выигранных поединка (14 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.

