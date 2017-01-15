Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Подросток задержан по подозрению в убийстве своей семьи под Тамбовом

По версии следствия, 17-летний юноша нанес множественные удары топором своей бабушке, сестре и отцу, пока они спали

17-летний житель рабочего поселка Сосновка в Тамбовской области задержан по подозрению в жестоком убийстве своих близких родственников — бабушки, отца и 14-летней сестры, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«Подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, подросток нанес множественные удары топором своим родственникам, пока они спали. От полученных травм 67-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте. 43-летний отец юноши был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его. Предварительно, причиной трагедии стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Читайте также:

Житель Череповца убил друга, пытаясь вывести его из запоя

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Подросток задержан по подозрению в убийстве своей семьи под Тамбовом

По версии следствия, 17-летний юноша нанес множественные удары топором своей бабушке, сестре и отцу, пока они спали

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке