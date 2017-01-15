Подросток задержан по подозрению в убийстве своей семьи под Тамбовом

17-летний житель рабочего поселка Сосновка в Тамбовской области задержан по подозрению в жестоком убийстве своих близких родственников — бабушки, отца и 14-летней сестры, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«Подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, подросток нанес множественные удары топором своим родственникам, пока они спали. От полученных травм 67-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте. 43-летний отец юноши был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его. Предварительно, причиной трагедии стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».