Адвокат российских лыжников обнаружил ошибки в докладе Макларена

Адвокат Христоф Вишеманн, представляющий интересы российских лыжников, заявил о наличии ошибок с кодовыми цифрами в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



В частности, он отметил, что из-за недостоверных сведений в документе может быть снято допинговое обвинение с олимпийского чемпиона Александра Легкова.

«Мы проанализировали документы из доклада Макларена и пришли к выводу, что коды не совпадают. Например, если мы возьмем код Белова, то найдем два турнира, где он не выступал. Так что код в данном случае может принадлежать кому угодно», — приводит sports.ru слова представителя защиты.

Он также подчеркнул, что спортсмены не могут нести ответственности в том случае, если тестами манипулировали другие люди.