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Адвокат российских лыжников обнаружил ошибки в докладе Макларена

По словам представителя защиты, из-за неточностей в документе обвинения могут быть сняты с лыжника Александра Легкова

Адвокат Христоф Вишеманн, представляющий интересы российских лыжников, заявил о наличии ошибок с кодовыми цифрами в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В частности, он отметил, что из-за недостоверных сведений в документе может быть снято допинговое обвинение с олимпийского чемпиона Александра Легкова.

«Мы проанализировали документы из доклада Макларена и пришли к выводу, что коды не совпадают. Например, если мы возьмем код Белова, то найдем два турнира, где он не выступал. Так что код в данном случае может принадлежать кому угодно», — приводит sports.ru слова представителя защиты.

Он также подчеркнул, что спортсмены не могут нести ответственности в том случае, если тестами манипулировали другие люди.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Адвокат российских лыжников обнаружил ошибки в докладе Макларена

По словам представителя защиты, из-за неточностей в документе обвинения могут быть сняты с лыжника Александра Легкова

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