Глава IBU назвал нормальным антидопинговое письмо биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что письмо с подписями более 170 спортсменов, требующих «более смелых шагов» в антидопинговой политике, направлено не против России, а против допинга как общемировой проблемы.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU», — приводит ТАСС заявление Андерса Бессеберга.

Он пояснил, что спортсмены и представители федераций в первую очередь добиваются более суровых наказаний за причастность к допинговым скандалам.

«Письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам», — заключил глава IBU.

Ранее более 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов. В тексте письма содержится призыв прекратить деятельность спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Биатлонисты подписали документ в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону.