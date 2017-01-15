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Глава IBU назвал нормальным антидопинговое письмо биатлонистов

По мнению президента союза биатлонистов, этот документ адресован всем странам, а не только России

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что письмо с подписями более 170 спортсменов, требующих «более смелых шагов» в антидопинговой политике, направлено не против России, а против допинга как общемировой проблемы.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU», — приводит ТАСС заявление Андерса Бессеберга.

Он пояснил, что спортсмены и представители федераций в первую очередь добиваются более суровых наказаний за причастность к допинговым скандалам.

«Письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам», — заключил глава IBU.

Ранее более 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов. В тексте письма содержится призыв прекратить деятельность спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Биатлонисты подписали документ в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Глава IBU назвал нормальным антидопинговое письмо биатлонистов

По мнению президента союза биатлонистов, этот документ адресован всем странам, а не только России

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