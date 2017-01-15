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Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед

Спасатели в Краснодарском крае продолжают поиск пропавших детей

Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Краснодарском крае.

Об этом заявил источник в МЧС региона.

«Тело второго подростка в настоящий момент найдено. К сожалению, констатирована его смерть», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренной службы.

Спасатели продолжают поиск еще двоих детей, провалившихся под лед реки Кирпили в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что подростков, попавших в воду, было пятеро, но одного удалось спасти.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед

Спасатели в Краснодарском крае продолжают поиск пропавших детей

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