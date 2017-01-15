Спасатели в Краснодарском крае продолжают поиск пропавших детей
Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Краснодарском крае.
Об этом заявил источник в МЧС региона.
«Тело второго подростка в настоящий момент найдено. К сожалению, констатирована его смерть», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренной службы.
Спасатели продолжают поиск еще двоих детей, провалившихся под лед реки Кирпили в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что подростков, попавших в воду, было пятеро, но одного удалось спасти.
Читайте также: Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае