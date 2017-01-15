Преступники подорвали отделение банка в Московской области

На отделение Сбербанка в ближнем Подмосковье совершено нападение. Двое неизвестных устроили взрыв, при этом повредив банкомат.

Инцидент произошел в городе Щелково, в офисе на улице Московская, сообщает Life.ru. Вошедшие в отделение положили на пол взрывное устройство. Взрыв прогремел через несколько минут, при этом было выбито стекло и поврежден корпус банкомата.



Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать по горячим следам их не удалось. В результате ЧП никто не пострадал, начался розыск совершивших подрыв банка.