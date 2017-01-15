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Преступники подорвали отделение банка в Московской области

Двое злоумышленников повредили банкомат в офисе Сбербанка

На отделение Сбербанка в ближнем Подмосковье совершено нападение. Двое неизвестных устроили взрыв, при этом повредив банкомат.

Инцидент произошел в городе Щелково, в офисе на улице Московская, сообщает Life.ru. Вошедшие в отделение положили на пол взрывное устройство. Взрыв прогремел через несколько минут, при этом было выбито стекло и поврежден корпус банкомата.

Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать по горячим следам их не удалось. В результате ЧП никто не пострадал, начался розыск совершивших подрыв банка.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Преступники подорвали отделение банка в Московской области

Двое злоумышленников повредили банкомат в офисе Сбербанка

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