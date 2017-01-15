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Песков: спецслужбы РФ не вели слежку за Трампом в России

Представление о тотальной слежке за всеми иностранцами — ложный стереотип

Спецслужбы РФ не вели слежку за американским миллиардером Дональдом Трампом в России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телекомпании Эн-би-си.

«В Москву приезжают многие предприниматели из США и со всего мира. Они вольны делать что хотят, если занимаются легальным бизнесом… Если вы думаете, что все они попадают под «колпак» дьявольского КГБ, то это значит, что вы страдаете болезнью стереотипов», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

При этом Песков заверил, что спецслужбы России заняты своими непосредственными обязанностями — сбором информации об угрозах для страны.

Более того, он опроверг наличие компромата на Трампа и назвал так называемое досье, опубликованное в желтой прессе на Западе, фейковым.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Песков: спецслужбы РФ не вели слежку за Трампом в России

Представление о тотальной слежке за всеми иностранцами — ложный стереотип

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