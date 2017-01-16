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Турецкий парламент одобрил переход к президентской форме правления

Проект конституционной реформы прошел первое чтение

Парламент Турции в первом чтении утвердил проект конституционной реформы, в результате которой страна перейдет к президентской форме правления. Обсуждение законопроекта проходило в острой конфликтной форме, переходящей в потасовку.

Депутаты приступили к обсуждению реформы 9 января. Положительное решение по проекту было принято в крайне сложных условиях, сообщает «РИА Новости». Инициатором изменения конституции страны выступила правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Если документ будет принят и изменения вступят в силу, глава государства получит расширенные полномочия. Президент сможет назначать членов правительства, издавать указы, ставить вопрос о поправках в конституцию.

Вопрос об изменении формы правления будет поставлен на референдум, если за него проголосуют свыше 330 депутатов. Сторонниками реформы являются ПСР и Партия национального движения, против выступают Народно-республиканская партия (НРП) и Партия демократии народов (ПДН).

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Турецкий парламент одобрил переход к президентской форме правления

Проект конституционной реформы прошел первое чтение

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