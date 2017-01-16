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Понедельник,
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Минпромторг пообещал рост промышленности вдвое больше прогноза МЭР

Самыми бурно растущими отраслями объявлены машиностроение, химическая и текстильная промышленность

Активный рост промышленности прогнозирует на 2017 год Минпромторг. По расчетам ведомства темпы роста составят 1,6–2%, то есть почти вдвое больше 1,2%, заявленных Минэкономразвития.

Министерство назвало наиболее интенсивно растущие сферы промышленности: это химическое производство, текстиль и машинстроение. Кроме дальнейшего роста, в Минпромторге ожидают и его ускорения. Темпы роста в химическом и текстильном производстве прогнозируются на уровне не менее 4%.

«В последние годы в химическую отрасль вкладывалось большое количество инвестиций, активно вводились в эксплуатацию новые производственные площадки. В этой сфере успешно реализуется политика импортозамещения», — рассказал «Известиям» замминистра Василий Осьмаков.

По его мнению, бурный рост ожидается в отраслях, которые восстанавливают потребительский и инвестиционный спрос, в том числе автопроизводство и стройматериалы. Что касается машиностроения, то прорывы наблюдались уже в 2016 году.

«Экспорт радионавигационной аппаратуры подскочил в три раза, почти вдвое вырос экспорт стиральных машин, в 1,7 раза —буксиров, в 1,5 раза —экспорт ряда измерительных приборов, в 1,8 раза —автоприцепов», — пояснил Осьмаков.

Эксперты подтверждают, что тенденции к росту в российской промышлености налицо. Даже если сбудется прогноз не Минпромторга, а МЭР, и темпы роста не дотянут до 2%, все же конец производственного спада в экономике наступил, считают аналитики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Промышленность вырастет на химии

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Минпромторг пообещал рост промышленности вдвое больше прогноза МЭР

Самыми бурно растущими отраслями объявлены машиностроение, химическая и текстильная промышленность

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