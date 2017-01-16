Дональд Трамп допустил ликвидацию НАТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил пренебрежительное отношение к Североатлантическому альянсу, назвав НАТО «устаревшей» организацией. По мнению республиканца, если НАТО развалится, то так тому и быть.

«Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», — пояснил Трамп в интервью британской газете The Times.

Также миллиардер сообщил, что только пять государств в составе НАТО вносят необходимые взносы. Эти претензии звучали из уст Трампа и в ходе избирательной кампании. По мнению республиканца, участники НАТО должны погасить свои долги перед организацией или выйти из ее состава.

При этом Трамп подчеркнул, что «НАТО очень важна для него».

В том же интервью, как писали «Известия», Трамп назвал условие отмены санкций против России. По словам будущего президента, Россия и США должны заключить двустороннее соглашение о сокращении ядерных арсеналов.