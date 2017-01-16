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Дональд Трамп допустил ликвидацию НАТО

Возмущение республиканца вызвало то, что страны-участницы отказываются от финансирования организации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил пренебрежительное отношение к Североатлантическому альянсу, назвав НАТО «устаревшей» организацией. По мнению республиканца, если НАТО развалится, то так тому и быть.

«Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», — пояснил Трамп в интервью британской газете The Times.

Также миллиардер сообщил, что только пять государств в составе НАТО вносят необходимые взносы. Эти претензии звучали из уст Трампа и в ходе избирательной кампании. По мнению республиканца, участники НАТО должны погасить свои долги перед организацией или выйти из ее состава.

При этом Трамп подчеркнул, что «НАТО очень важна для него».

В том же интервью, как писали «Известия», Трамп назвал условие отмены санкций против России. По словам будущего президента, Россия и США должны заключить двустороннее соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Дональд Трамп допустил ликвидацию НАТО

Возмущение республиканца вызвало то, что страны-участницы отказываются от финансирования организации

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