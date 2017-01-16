Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пожилой ингуш убил сына за одобрение деятельности ИГ

Во время ссоры молодой человек выхватил пистолет, но его отец выхватил оружие и застрелил противника

Житель Назрани в пылу политического спора застрелил своего сына, выражавшего симпатии в адрес «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Орудие убийства – пистолет Макарова – принадлежал молодому человеку, который намеревался использовать оружие как аргумент в бурной дискуссии.

«Сегодня около 16:00 мск в Назрани во время обсуждения ситуации в мире между отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой отец убил своего 26-летнего сына», — сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по республике Ингушетия.

Полиция задержала стрелявшего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:

Подросток задержан по подозрению в убийстве своей семьи под Тамбовом

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Пожилой ингуш убил сына за одобрение деятельности ИГ

Во время ссоры молодой человек выхватил пистолет, но его отец выхватил оружие и застрелил противника

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке