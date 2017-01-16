Пожилой ингуш убил сына за одобрение деятельности ИГ

Житель Назрани в пылу политического спора застрелил своего сына, выражавшего симпатии в адрес «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Орудие убийства – пистолет Макарова – принадлежал молодому человеку, который намеревался использовать оружие как аргумент в бурной дискуссии.

«Сегодня около 16:00 мск в Назрани во время обсуждения ситуации в мире между отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой отец убил своего 26-летнего сына», — сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по республике Ингушетия.

Полиция задержала стрелявшего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».