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Найдено тело четвертого утонувшего в Краснодарском крае подростка

Спасательные работы прекращены

Найдено тело четвертого утонувшего в Краснодарском крае подростка.

Об этом заявили в Южном регионального центре МЧС.

«Поисково-спасательные работы будут на этом прекращены», – цитирует сообщение экстренных служб «Федеральное агентство новостей».

Трагедия произошла в воскресенье, 15 января. Пятеро подростков провалились под лед, когда переходили реку Кирпили. Одному удалось выбраться, четверо ребят погибли.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Найдено тело четвертого утонувшего в Краснодарском крае подростка

Спасательные работы прекращены

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