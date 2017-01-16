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Разбившейся под Бишкеком Boeing шел на посадку с опозданием

По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали более 20 человек

Потерпевший крушение под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Манас

«Борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой», — сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе аэропорта отказались комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

Напомним, грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бишкек упал вблизи аэропорта киргизской столицы в 4.31 по московскому времени. Boeing рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Погибли три члена экипажа, четвертый выжил. По предварительным данным, жертвами стали более 20 человек. По данным МЧС республики, в поселке разрушены 15 домов.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Разбившейся под Бишкеком Boeing шел на посадку с опозданием

По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали более 20 человек

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