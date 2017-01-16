В результате крушения Boeing в Киргизии погибли более 15 человек

В результате крушения грузового лайнера Boeing 747 компании Turkish Airlines в Бишкеке погибли по меньшей мере 20 человек. Помимо членов команды жертвами катастрофы стали 15 жителей поселка Дача-Суу Сокулукского района, куда упал самолет.

«Обнаружены тела девяти взрослых и шести детей из числа местных жителей, также найдено тело одного из пилотов самолета», — сообщат Reuters информацию от источника в правительстве Киргизии.

Одному из четырех членов команды удалось выжить, он был экстренно госпитализирован. В МЧС не исключают, что число жертв может вырасти. После падения самолета загорелись два жилых дома, пока потушить пожар не удается. Всего в результате ЧП пострадали 23 здания.

Ранее «Известия» сообщали, что близ аэропорта Манас рухнул грузовой самолет, следовавший из Гонконга. По другим данным Вoeing летел из Стамбула. При посадке возникли сложности, связанные с погодными условиями. При попытке захода на второй круг самолет потерпел крушение. Аэропорт Манас временно закрыт для вылетов и посадок.