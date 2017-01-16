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По подозрению во взятке арестован замглавы полиции Хабаровска

Глава уголовного розыска вымогал три миллиона рублей за помощь подследственному

Возбуждено уголовное дело против замначальника полиции Хабаровска, начальника уголовного розыска подполковника Андрей Стефанова. Высокопоставленный силовик подозревается в получении взятки в размере трех миллионов рублей. Стефанов арестован решением суда на два месяца. Также в рамках расследования дела были задержаны трое его подчиненных.

«В отношении заместителя начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску возбуждено дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По ходатайству следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» информацию от следственного управления.

В декабре 2016 года полицейский вышел на родственников подследственного по делу о мошенничестве и предложил за вознаграждение не передавать следствию новые материалы, которые могли послужить основой для новых уголовных дел. Согласившись родственники сообщили о случившемся в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. Стефанов получил первую часть взятки в один миллион рублей 30 декабря. Оставшееся ему передали 12 января в торговом центре Хабаровска, где и произошло задержание.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

По подозрению во взятке арестован замглавы полиции Хабаровска

Глава уголовного розыска вымогал три миллиона рублей за помощь подследственному

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