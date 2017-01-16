По подозрению во взятке арестован замглавы полиции Хабаровска

Возбуждено уголовное дело против замначальника полиции Хабаровска, начальника уголовного розыска подполковника Андрей Стефанова. Высокопоставленный силовик подозревается в получении взятки в размере трех миллионов рублей. Стефанов арестован решением суда на два месяца. Также в рамках расследования дела были задержаны трое его подчиненных.

«В отношении заместителя начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску возбуждено дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По ходатайству следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» информацию от следственного управления.

В декабре 2016 года полицейский вышел на родственников подследственного по делу о мошенничестве и предложил за вознаграждение не передавать следствию новые материалы, которые могли послужить основой для новых уголовных дел. Согласившись родственники сообщили о случившемся в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. Стефанов получил первую часть взятки в один миллион рублей 30 декабря. Оставшееся ему передали 12 января в торговом центре Хабаровска, где и произошло задержание.