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Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий

Неподалеку от города Манас разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

В аэропорту «Манас» под Бимшкеком в Киргизии разбился грузовой Boeing-747, принадлежащий авиакомпании Avia Cargo Turkish, который совершал рейс Гонконг–Бишкек–Стамбул. При заходе на посадку в Бишкеке самолет упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы на дачный поселок. Число погибших на данный момент составляет 37 человек.

  2017-01-16 10:54:00

Вице-премьер Киргизии: в момент крушения в аэропорту «Манас» была плохая, но допустимая видимость.

2017-01-16 10:48:00 

Российский президент Владимир Путин выразил президенту Киргизии соболезнования в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы под Бишкеком.

2017-01-16 10:46:00 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил свои соболезнования киргизскому президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с авиакатастрофой.

 2017-01-16 10:43:00

В сети продолжают появляться фотографии с места крушения самолета. 

 2017-01-16 10:38:00

Один из погибших членов экипажа — Казым Ондюл — был участником войны в Афганистане, а его заслуги были отмечены госсекретарем США — тогда им была Хиллари Клинтон.

2017-01-16 10:33:00

Заниматься расследованием крушения Boeing под Бишкеком будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), заявил журналистам глава правительственной комиссии Мухамметкалый Абулгазиев

 2017-01-16 10:29:00

Погодные условия в момент крушения Boeing 747 были "нормальными", сообщил Абулгазиев. З прошедшую ночь в аэропорту Манаса совершили взлет и посадку 11 самолетов.

2017-01-16 10:27:00  

Первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев выступил с заявлением: трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов. Он добавил, что экипаж воздушного судна был опытным.

2017-01-16 10:25:00  

Стало известно, что самолет дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Падая, лайнер задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации.  

2017-01-16 10:25:00  

  По предварительным данным, самолет потерпел крушение по вине экипажа.

2017-01-16 10:24:00  

Опубликованы имена членов экипажа самолета. Все они — граждане Турции: командир корабля Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

2017-16-01 10:23:00 

Представители авиакомпании, которой принадлежал Boeing 747, заявили, что им пока не известны точные причины трагедии. Сейчас ведомство связывается с киргизской стороной для выяснения обстоятельств.

 2017-01-16 10:21:00

Министерство иностранных дел Турции выразило готовность оказать Киргизии любую помощь в связи с крушением Boeing 747 в Бишкеке. Турецкий министр уже позвонил своему киргизскому коллеге Эрлану Абдылдаеву, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией.

 2017-01-16 10:20:00

На месте крушения самолета найдены фрагменты тел 9 погибших. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кригизии Кубатбек Боронов.

 2017-01-16 10:18:00

В сети появились фотографии с места трагедии.


 2017-01-16 10:14:00

  Пилот самолета скончался.

 2017-01-16 10:13:00

Киргизия объявляет 17 января днем траура.

 2017-01-16 10:11:00

 Аэропорт Бишкека начнет работать в штатном режиме через несколько часов.

 2017-01-16 09:21:00

На месте трагедии ведут работы около сотни спасателей. Также на месте несколько бригад медиков, в том числе психологи. Для людей, чьи дома были разрушены в результате авиакатастрофы, на месте установили специальные палатки.

2017-01-16 09:19:00

 Генпрокуратурой Киргизии возбуждено уголовное дело по факту крушения Boeing 747.

 2017-01-16 09:11:00

Посольство России в Бишкеке сообщает, что граждане РФ в результате авиакатастрофы не пострадали.

2017-01-16 09:11:00

В Киргизии создана правительственная комиссия по изучению причин крушения грузового самолета.

 2017-01-16 09:07:00

Число погибших продолжает расти, их уже 37 человек.

 2017-01-16 08:40:00

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать крушение самолета и выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

 2017-01-16 08:33:00

 В сети появилось видео с места трагедии.

2017-01-16 08:25:00

 Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 35 человек.

 2017-01-16 08:23:00

Разбившийся Boeing 747 принадлежал компании MyCargo Airlines, подтвердили в Министерстве транспорта и дорог Киргизии. Также стало известно, что воздушное судно упало примерно в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

 2017-01-16 08:13:00

В связи с крушением самолета задержаны три рейса "Уральских авиалиний" — оба на вылет из Бишкека, один в Москву, другой — в Санкт-Петербург. Также задерживаются рейсы из подмосковного Жуковского в Бишкек. По предварительным данным, они смогут вылететь  не раньше 13:00 мск.

2017-01-16 08:05:00

Согласно последним данным, самолет не смог вписаться в посадочную полосу Манаса. На месте трагедии работают специалисты, также создан штаб по расследованию причин крушения. Специалисты пока не могут сказать, из-за чего произошла авария — из-за технического сбоя или погодных условий.

2017-01-16 07:54:00

В Министерстве транспорта и дорог Киргизии сообщили, что лайнер потерпел крушение при заходе на посадку. Экипаж состоял из пяти человек.

2017-01-16 07:50:00

Число погибших возросло до 32 человек.

2017-01-16 04:30:00

Грузовой Boeing 747-400, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, потерпел крушение в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии утром в понедельник.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий

Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событийНеподалеку от города Манас разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании

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