Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий

В связи с крушением самолета задержаны три рейса "Уральских авиалиний" — оба на вылет из Бишкека, один в Москву, другой — в Санкт-Петербург. Также задерживаются рейсы из подмосковного Жуковского в Бишкек. По предварительным данным, они смогут вылететь не раньше 13:00 мск.

