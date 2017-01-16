Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 37 человек

Количество погибших при катастрофе турецкого грузового самолета под Бишкеком возросло до 37 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Киргизии.

Грузовой Boeing 747-400 рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Экипаж самолета состоял из пяти человек, остальные погибшие были жителями поселка.