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Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 37 человек

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта

Фото: TASS/Zuma/Rostislav Kalousek

Количество погибших при катастрофе турецкого грузового самолета под Бишкеком возросло до 37 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Киргизии.

Грузовой Boeing 747-400 рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Экипаж самолета состоял из пяти человек, остальные погибшие были жителями поселка.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 37 человек

Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 37 человекСамолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта

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