Прощание с Доктором Лизой проходит в Новодевичьем монастыре в Москве

Церемония прощания с основателем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, погибшей при крушении самолета Ту-154 возле Сочи, проходит в понедельник в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Все желающие проститься с выдающимся общественным деятелем, врачом и специалистом паллиативной медицины могут свободно попасть в храм Новодевичьего монастыря, передает телеканал «360».

Среди тех, кто пришел проститься с Доктором Лизой, — председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер, член Общественной палаты Вадим Ковалев и многие другие.



Рядом с гробом установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей, лежат награды Глинки.



По словам Михаила Федотова, важное дело, которым занималась Елизавета Глинка, надо продолжать. «Нужно кормить бездомных, нужно лечить и помогать уходить безнадежно больным людям, нужно вывозить и лечить детей Донбасса. Фонд, который был создан Доктором Лизой, должен существовать, он должен работать» сказал он. Всеобщая задача, подчеркнул глава СПЧ, — помочь этому фонду, чтобы он успешно и хорошо работал дальше.



Похороны Елизаветы Глинки пройдут в узком кругу близких и друзей во второй половине дня на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 25 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море через несколько минут после взлета из аэропорта Сочи. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, глава международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы телеканалов «Звезды», НТВ и «Первого канала». Все 92 человека погибли.