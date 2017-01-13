Доктор Лиза опознана в числе жертв катастрофы Ту-154

В результате проведения ДНК-экспертизы останков жертв крушения самолета Ту-154 была опознана глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, сообщил источник в окружении погибшей.

Он отметил, что похороны Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник.

Утром 25 декабря возле Сочи разбился самолет Минобороны РФ, совершавший рейс из Сочи в Сирию. Этим бортом летели 92 человека, в их числе артисты ансамбля имени Александрова, глава международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Звезды», НТВ и «Первого канала».

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