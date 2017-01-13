Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Доктор Лиза опознана в числе жертв катастрофы Ту-154

Елизавету Глинку идентифицировали по результатам ДНК-экспертизы

В результате проведения ДНК-экспертизы останков жертв крушения самолета Ту-154 была опознана глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, сообщил источник в окружении погибшей.

Он отметил, что похороны Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник.

Утром 25 декабря возле Сочи разбился самолет Минобороны РФ, совершавший рейс из Сочи в Сирию. Этим бортом летели 92 человека, в их числе артисты ансамбля имени Александрова, глава международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Звезды», НТВ и «Первого канала».

Читайте также:

Фонд Елизаветы Глинки предупредил о мошенниках

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Доктор Лиза опознана в числе жертв катастрофы Ту-154

Елизавету Глинку идентифицировали по результатам ДНК-экспертизы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке