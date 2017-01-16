Медведев выразил соболезнования по поводу крушения Boeing под Бишкеком

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову в связи авиакатастрофой Boeing 747-400 под Бишкеком.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления — всем раненым и пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой правительства РФ.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас».



Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.

По предварительным данным, погибли 37 человек.