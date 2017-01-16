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Медведев выразил соболезнования по поводу крушения Boeing под Бишкеком

В результате катастрофы погибли 37 человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову в связи авиакатастрофой Boeing 747-400 под Бишкеком.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления — всем раненым и пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой правительства РФ.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас».

Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.

По предварительным данным, погибли 37 человек.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Медведев выразил соболезнования по поводу крушения Boeing под Бишкеком

В результате катастрофы погибли 37 человек

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