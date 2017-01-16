В Самаре госпитализировали отравившихся газом женщину с ребенком

В Самаре госпитализировали 29-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь, которые отравились угарным газом.

По данным «ВолгаНьюс.рф», в воскресенье, 15 января, инцидент произошел в одном из домов на Партизанской улице. В результате отравления угарным газом себя почувствовали плохо 66-летняя женщина, 34-летний мужчина, его 29-летняя супруга и их восьмилетняя дочь.

Пострадавшие вызвали врачей, которые оказали им на месте медицинскую помощь. Однако 66-летняя женщина и мужчина отказались от госпитализации, а девочку и ее мать доставили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газовой колонки.

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