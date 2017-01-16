Причины смерти экс-солистки «Лицея» определит судмедэкспертиза

Следственный комитет РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту гибели бывшей участницы группы «Лицей» Жанны Роштаковой. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, сообщает РИА PrimaMedia.

Тело 32-летней певицы было обнаружено 11 января в ванне квартиры во Владивостоке. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По одной из версий, на певицу упала полка, пока она мылась.

Как ранее сообщали «Известия», Жанна Роштакова хотела развестись с супругом, ради которого она ранее уехала во Владивосток. Перед гибелью певица собрала вещи для переезда в Москву.

По словам директора владивостокского журнала OFF и лидера группы ТОТЕМ Павла Солеварова, недавно они с Жанной выбрали песню, с которой она хотела вернуться на столичную сцену. Планировалось, что в феврале Роштакова презентует новую композицию в Москве и снимет клип.