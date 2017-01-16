СМИ: подходы к Керченскому мосту построит «Стройгазмонтаж»

Правительство России собирается в ближайшее время назначить подрядчиком строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, который должен соединить Крым с материковой частью РФ, компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), сообщают СМИ со ссылкой на представителя главы Минтранса.

Как передает «Коммерсант», такое решение было принято в связи с тем, что после объявления двух конкурсов по выбору подрядчика ни одна компания не направила заявку на строительство.

«Министерство транспорта обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта», — цитирует представитель слова министра транспорта РФ Максима Соколова.

Стоимость строительства железнодорожных подходов оценивается в 17 млрд рублей. Как пояснил представитель Минтранса, проект соответствующего распоряжения будет внесен в ближайшие дни.

Длина моста через Керченский пролив составит 19 км, он должен стать самым протяженным в России и соединить Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Общая стоимость объекта составит около 228 млрд рублей.