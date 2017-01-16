Найден один из двух «черных ящиков» с разбившегося под Бишкеком Boeing

Найден один из двух бортовых самописцев с разбившегося под Бишкеком грузового Boeing-747-400 турецкой авиакомпании.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.

По его словам, поиски второго черного ящика продолжаются.

Напомним, самолет разбился в полутора км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. Boeing вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома.

По предварительным данным погибли 37 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек.

